Carignola e Conte replicano a Pinti: “La Lega sa accusare, ma non sa leggere”

Il dibattito innescato dal documento di 70 pagine redatto dalla giunta Galimberti per fare il punto di 5 anni di amministrazione, registra l’intervento del segretario cittadino del PD Luca Carignola insieme al capogruppo in consiglio Luca Conte che replicano ai commenti del consigliere leghista Marco Pinti.

«Si comprende che 71 pagine di attività e progetti siano davvero troppe da digerire, soprattutto per chi è stato abituato ad amministrare per anni una città senza quasi nulla fare per essa e i suoi cittadini. Leggere almeno la prima pagina, tuttavia, sarebbe stato doveroso prima di lanciare inutili accuse come quelle del consigliere Pinti. Nella terza riga Davide Galimberti sottolinea che “grazie all’affiatamento e alle competenze di una squadra composta da assessori, consiglieri e collaboratori comunali, abbiamo cercato di dare serenità e speranza alle persone e alle imprese, offrendo un esempio di stabilità, concretezza e sobrietà”. Nessuna volontà quindi di accentrare o disconoscere i meriti di un gioco che è sempre stato di squadra.

E’ anche vero che se questa è l’unica replica che viene mossa all’operato dell’amministrazione guidata da Galimberti, ciò dimostra come su contenuti, progetti e iniziative non ci siano valide argomentazioni spendibili.

Contenuti, progetti e iniziative che il documento racconta, illustrando l’operato di questa amministrazione considerata nel suo complesso, comprendendo appunto l’apporto dell’intera ”squadra composta da assessori, consiglieri e collaboratori comunali”. Non un atto di propaganda, ma un atto amministrativo dovuto e previsto dalla legge, per altro; infine il consigliere non dia per scontato che il bilancio di fine mandato venga recapitato ai cittadini a spese del Comune, come forse era usanza delle precedenti amministrazioni.”

Luca Carignola – Segretario cittadino Pd

Luca Conte – Capogruppo in Consiglio comunale Pd