Casino di Lugano, il nuovo amministratore delegato è Paolo Sanvido

Avvicendamento ai vertici cel Casino di Lugano: dal prossimo 1° ottobre entrerà in carica un nuovo amministratore delegato della casa da gioco ticinese, Paolo Sanvido, che andrà a sostituire Gianmaria Frapolli il cui mandato terminerà con il mese di settembre.

Frapolli aveva accettato di ricoprire la funzione di AD ad interim il 15 settembre 2020 con il mandato, affidatogli dal CdA, di concretizzare il lancio delle attività online, di adottare una serie di iniziative per modernizzare e automatizzare i processi interni e di valutare eventuali correttivi da apportare alla governance aziendale.

Il consiglio di amministrazione del Casino ha giudicato raggiunti gli obiettivi assegnati a Frapolli che resterà membro dello stesso CdA, presieduto da Emanuele Stauffer. Quest’ultimo ha intanto individuato Sanvido come nuovo amministratore delegato, manager con una grande esperienza ma anche con una profonda conoscenza del settore in quanto membro non operativo del CdA (dal 2009) e presidente del comitato audit.

La fase di rinnovo delle concessioni, che è alle porte, sarà impegnativa e presupporrà la capacità di aggregare e pianificare le risorse della casa da gioco, in modo da proiettarle nel futuro. Anche per questo a Sanvido, considerato una figura forte e di riferimento sia per i collaboratori interni sia per i partner esterni e il suo ruolo sarà a tempo indeterminato.