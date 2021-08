Castiglioni e Martinenghi all’International Swimming League. Ultima gara per Federica Pellegrini

Dopo le Olimpiadi il nuoto mondiale si ritrova a Napoli, dove da giovedì 26 agosto andrà in scena l’International Swimming League, la competizione a squadre indipendente dalla Federazione Internazionale di Nuoto.

La squadra a maggior rappresentanza italiana è l’Aqua Centurions, capitanata da Federica Pellegrini, che come annunciato alle Olimpiadi sarà per l’ultima volta in vasca chiudendo così la sua luminosa carriera.

Tra i Centurions figureranno anche i “nostri” Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni, impegnati come sempre nella rana.

Presente anche Marco Pedoja, allenatore di Martinenghi e anche coach della squadra, che spiega: «Domani inizia il primo match, saranno due di fila da giovedì a domenica. Il regolamento è un po’ variato, le ultime quattro faranno un match ulteriore allungando un po’ e le finali saranno il 1 ottobre. La squadra è cambiata con più italiani e credo siamo un po’ migliorati. Cercheremo di andare in crescendo e lo spirito andrà aumentando perché da qui ad ottobre ci sarà tutto il tempo per migliorare».