Il cerbiatto resta incastrato nella rete: a liberarlo ci pensano i vigili del fuoco

Salvataggio dei vigili del fuoco a Gavirate in via del Chiostro. La richiesta di soccorso è giunta questo pomeriggio, attorno alle 17, nella sede di Varese per un animale selvatico rimasto incastrato.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato un cerbiatto rimasto bloccato in una recinzione. Gli operatori hanno liberato l’ungulato e lo hanno affidato alle cure del veterinario dell’ATS