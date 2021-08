Ciclista investito sul Sempione a Somma Lombardo

Un ciclista di 63 anni è rimasto ferito in un incidente con un veicolo a Somma Lombardo, sul Sempione, all’altezza della rotonda di accesso al centro commerciale il Gigante, venendo da Gallarate.

È successo alle 8.30 del mattino di oggi, martedì 24 agosto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, oltre alle forze dell’ordine per i necessari rilievi. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite significative ma non in pericolo di vita.

Il tratto del Sempione tra Gallarate e Somma Lombardo è spesso teatro di incidenti, per il notevole traffico di veicoli e ciclisti (per gli appassionati di due ruote è l’accesso obbligati per il Lago Maggiore e i monti), ma anche per lo spazio esiguo in particolare nel tratto tra Gallarate e Casorate e in uscita da Casorate verso Somma. L’ultimo incidente risale a pochi giorni fa, il precedente episodio a Somma è del 13 agosto.