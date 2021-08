Il cinema fantastico contemporaneo apre Cortisonici 2021 ai Giardini Estensi

È ormai in rampa di lancio l’edizione numero 18 di Cortisonici Film Festival, il festival del cinema “corto” diventato un appuntamento classico per Varese e per tutti gli appassionati di questo genere. Ad aprire le danze della manifestazione, mercoledì 25 agosto (dalle ore 21), sarà il cosiddetto “Focus”, ovvero la sezione dedicata all’approfondimento sul cinema di genere o sulla cinematografia delle diverse nazioni.

Il tema scelto dagli organizzatori per quest’anno, in collaborazione con Science+Fiction Festival di Trieste, è il Cinema Fantastico Contemporaneo. Due le proiezioni: un lungometraggio e un medio metraggio, entrambi stranieri e mai distribuiti in Italia, che portano due sguardi nuovi e molto diversi tra loro in un genere dai contorni non sempre definiti.

Si comincia con “Laspsis”, pellicola americana del 2020 (104′) diretta da Noah Hutton, figlio di Debra Winger e Timoty Hutton. Per il suo secondo film, il giovane regista ha scelto l’ambientazione in un futuro alternativo molto simile al nostro presente: enormi aziende di telecomunicazione cercano nuovi cablatori, addetti alla stesura di una nuova rete quantistica. Il lavoro è sicuro ed è ben pagato, ma bisogna lottare per non rimanere indietro.

La seconda proiezione è invece un mediometraggio francese, “Blood Machine”, girato nel 2019 dai registi Raphael Hernandez e Savitri Joly-Gonfard, riuniti sotto lo pseudonimo di Seth Ickerman. La storia di una astronave che si ribella al proprio destino, con due Space Hunters che le danno la caccia in un film pensato come un sequel del video musicale “Turbo Killer” di Carpenter Brut. Un atto d’amore alla fantascienza e alla musica degli anni ’80, ma con un’originalità di sguardo che segna la differenza tra il tributo e la capacità di spingersi oltre.

Ad accompagnare il pubblico tra le due pellicole ci saranno Massimo Maltoni e Luca Luisa, tra gli organizzatori del Trieste Science+Fiction Festival, la più importante manifestazione nazionale per questo genere cinematografico. Le proiezioni si svolgeranno alla tensostruttura ai Giardini Estensi di Via Sacco a Varese con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (Info su: www.cortisonici.org).

L’accesso all’area è possibile solo per gli spettatori in possesso di green pass – che andrà mostrato e scansionato all’ingresso – con l’eccezione degli under 12 e delle categorie che non possono essere soggette a vaccinazione (in questo caso è necessario mostrare la certificazione).

ASPETTANDO CORTISONICI

Prima della apertura ufficiale del festival, nella serata di oggi (martedì 24 agosto) andrà in scena “Aspettando Cortisonici” in collaborazione con Filmstudio90, con la proiezione di Mandibules – due uomini e una mosca – Francia, 2020, 77 minuti. (Ingresso € 6,50 / ridotto € 5,00 / ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 3,00).