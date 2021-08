Cinese, spagnolo, yoga e molto altro: a Besnate tornano i corsi di Varese Corsi

Si rinnova l’offerta di Varese Corsi a Besnate alla Casa delle Culture, secondo una tradizionale e virtuosa collaborazione con l’amministrazione comunale per offrire, ai cittadini besnatesi e non, occasioni di formazione culturale e opportunità di crescita e di benessere psicofisico.

Negli oltre 10 anni – dall’autunno 2010 – Il Cavedio-Varese Corsi ha proposto più di 185 corsi a Besnate, di cui 138 attivati. Nel 2019, ultima stagione pre-Covid, erano stati organizzati 10 corsi con 110 partecipanti, poi da febbraio 2020 è iniziato il periodo di sospensione, e a novembre 2020 molte lezioni si sono spostate online.

Quest’autunno tornano i corsi in presenza nelle sale del Comune di Besnate, biblioteca e sala civica in via Mylius. Sono proposti 9 corsi: cinese 0, cinese 1.5, inglese A2, spagnolo 0, spagnolo A1-A2, pilates, yoga.

Le iscrizioni sono già attivate sul sito; la partenza è fissata per il 7 settembre.