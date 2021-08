Cinquecento persone a ballare in un locale alla Schiranna, interviene al polizia

Almeno cinquecento persone intente a ballare, musica ad alto volume e nessun rispetto del distanziamento sociale.

La polizia di Varese ha sanzionato e disposto la chiusura di cinque giorni per un locale sul lungolago, in località Schiranna, come previsto dalle normative AntiCovid. Ha inoltre notificato la mancanza di alcuni documenti di autorizzazione. I controlli sono stati effettuati nella serata di ieri, nell’ambito delle attività di monitoraggio e dei controlli anti-movida della Questura di Varese. Durante il controllo sono stati identificati 36 avventori, 16 dei quali con precedenti di polizia.

Sanzionato anche un altro locale di Varese, un pub della zona stazione: diversi i verbali della polizia per l’inosservanza delle normative di riferimento.

La collaborazione con personale della Squadra Volanti e della Polizia Locale di Varese ha consentito agli operatori di effettuare sinergici controlli in diversi locali volti a garantire il rispetto del divieto assoluto di assembramento e delle disposizioni che limitano la diffusione del contagio.