Il Città di Varese apre la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022

Dal 25 agosto, in concomitanza con la prima uscita stagionale al “Franco Ossola” – amichevole contro la Primavera dell’Inter alle ore 18 – il Città di Varese aprirà la vendita di abbonamenti per la stagione 2021-2022, potendo riaccogliere così allo stadio di Masnago il proprio pubblico.

La società ha deciso di comunicare l’apertura della vendita dei tagliandi stagionali con 10 “Faq”, rispondendo a tutti i quesiti a riguardo.

Novità importante sarà la riapertura dei distinti (95 euro intero, 70 ridotto) con ben 600 tagliandi in vendita per questo settore.

Ecco quindi come fare per abbonarsi:

1) Il Città di Varese aprirà la campagna abbonamenti per la nuova stagione?

Si, malgrado la situazione ancora molto complicata e senza reali certezze sulla possibilità di aprire lo Stadio Franco Ossola per le partite della nuova stagione abbiamo deciso, al contrario di molte altre società di ogni livello, di aprire la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per la stagione che inizierà il 19 settembre.

2) Quando e come sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento?

La campagna abbonamenti inizierà alle ore 10 del 25 agosto ESCLUSIVAMENTE presso la sede della società sita all’interno della recinzione dello Stadio Franco Ossola. Il 25 agosto sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino alle ore 16 presso la sede e dalle 16 alle 17:30 presso le biglietteria del settore tribuna (a fianco dell’ingresso principale) oltre che presso la biglietteria del settore distinti (a fianco del cancello rosso fronte palazzetto dello sport). Chi sottoscriverà l’abbonamento mercoledì 25 avrà l’accesso gratuito alla partita Città di Varese-Inter Primavera nel settore in cui si abbonerà.

Verranno comunicate altre giornate dedicate alla vendita presso la sede.

Da lunedì 30 agosto sarà inoltre aperta la sottoscrizione on line a mezzo del sito del nostro fornitore di ticketing on line raggiungibile attraverso il link pubblicato sotto la sezione Biglietti del nostro sito internet.

La campagna abbonamenti verrà chiusa inderogabilmente sabato 18 settembre.

3) Quali settori saranno aperti e quali saranno i prezzi degli abbonamenti?

Distinti: Intero 95 euro Ridotto 70 euro

Tribunale laterale (nord e sud): Intero 150 euro Ridotto 120 euro

Tribuna centrale: Prezzo unico 200 euro.

A tutti gli abbonamenti sarà applicato il diritto di prevendita.

4) Quali partite saranno incluse nell’abbonamento?

Distinti: 19 gare di campionato (costo a partita per abbonamento intero 5 euro, per abbonamento ridotto 3,70 euro)

Tribuna laterale: 19 gare di campionato (costo a partita per abbonamento intero 7,80 euro per abbonamento ridotto 6,30 euro), tutte le gare di coppa Italia.

Tribuna centrale: 19 gare di campionato (costo a partita 10,50 euro), tutte le gare di coppa Italia, tutte le gare della Under 19 e tutte le gare del campionato di Promozione femminile.

Quest’anno non sono previste le dirette streaming delle partite sui canali social della società.

5) Sono previsti abbonamenti che non includono le partite del campionato di serie D?

Sì. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le partite della Under 19 (posto unico 60 euro) o per il campionato di Promozione femminile (posto unico 50 euro).

6) A chi è riservato il prezzo degli abbonamenti ridotti?

I minori di 10 anni, solo se accompagnati da un adulto, potranno entrare gratuitamente.

I maggiori di 10 anni fino ai 16 anni potranno sottoscrivere l’abbonamento ridotto.

I maggiori di 70 anni potranno sottoscrivere l’abbonamento ridotto.

Le età indicate saranno considerate rispetto al giorno di emissione dell’abbonamento e, successivamente, del biglietto.

7) Quanti abbonamenti saranno messi in vendita?

Per poter ragionevolmente garantire l’accesso alle partite a tutti gli abbonati, con la possibilità che vengano disposte limitazioni diverse nel corso della stagione, verranno messi in vendita:

600 abbonamenti del settore distinti

300 abbonamenti di tribuna laterale (come totale fra nord e sud)

100 abbonamenti di tribuna centrale

8) Chi potrà sottoscrivere l’abbonamento?

Come previsto dalla attuale normativa statale per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario presentare il green pass. Se durante la stagione il suddetto green pass dovesse scadere e non venir rinnovato, salvo modifiche della norma che saranno ovviamente immediatamente recepite, non si potrà accedere alle partite senza maturare diritto a rimborsi.

9) Come verranno gestiti gli eventuali rimborsi futuri? E il coupon della scorsa stagione?

I coupon riferiti agli abbonamenti della scorsa stagione potranno essere usati esclusivamente per la sottoscrizione di abbonamenti presso la sede o le biglietterie dello stadio nei giorni e negli orari che verranno comunicati.

Eventuali futuri rimborsi, ove le autorità decidessero di far disputare partite a porte chiuse come nel corso della scorsa stagione, verranno gestiti previa la NECESSARIA presentazione dell’abbonamento emesso secondo modalità simili a quelle indicate in questa stagione. Non sarà possibile richiedere alcuna forma di rimborso durante la stagione.

10) Quanto costeranno i biglietti per le singole gare?

Compatibilmente con le disposizioni dell’autorità saranno messi in vendita per ogni gara di campionato e di coppa Italia biglietti ai seguenti costi (a cui vanno aggiunti eventuali diritti di prevendita):

Distinti: intero 8 euro, ridotto 6 euro

Tribuna laterale: intero 12 euro, ridotto 10 euro

Tribuna centrale: 16 euro

Under 19: posto unico 8 euro

Promozione femminile: posto unico 6 euro.