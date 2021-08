Il clarinetto di Marco Fiordimela suonerà per Notturno in musica

A cura dell’Associazione Musicale Rossini e in collaborazione con la rassegna BACultura per l’estate, protagonista del Notturno in Musica di venerdì 27 agosto alle ore 21 nel parco di Villa Ottolini Tosi, sarà il clarinetto nell’interpretazione di Marco Fiordimela. Musicista diplomatosi al Conservatorio di Pesaro a pieni voti con Alfredo Durbano e docente di clarinetto della Rossini, Fiordimela collabora con formazioni di musica da camera esibendosi in varie stagioni e festival musicali.

In programma pagine di W.A.Mozart tra le più belle e importanti del repertorio cameristico che consentono all’ascoltatore di poter apprezzare le possibili estensioni tecniche e timbriche dello strumento a fiato nonché la sua dolce sensualità e personalità.

Il Quintetto K581 in la magg. “Stadler”, composto nel 1789 per l’abilissimo Antonio Stadler in un periodo in cui il compositore versava in gravi condizioni economiche, esprime il suono agile, cantabile, melodioso insieme alla dolcezza degli archi. Il Concerto K191 in Si bem. magg. per fagotto verrà eseguito nella trascrizione dello stesso esecutore con l’accompagnamento su base appositamente realizzata. Un concerto in stile “ galante” dove l’elemento virtuosistico si alterna alla ricerca espressiva.

L’ingresso è libero su prenotazione dal sito dell’Associazione Musicale Rossini tramite piattaforma Eventbrite, sul sito del Comune di Busto Arsizio o inviando una mail a amrossini.info@gmail.com. Sarà richiesta l’esibizione del Green Pass come da disposizioni nazionale anti-covid19.