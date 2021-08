Colorazione Donut SP: la novità di casa Brutus per abbigliamento biker artigianale di design e sostenibile

Brutus è il brand di abbigliamento in pelle handmade Made in Italy che unisce ricercatezza e funzionalità allo stile tipico dei biker. La forte passione del mondo dei motori prende forma attraverso collezioni di accessori, borse, scarpe e giacche per donne e uomini. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

In termini estetici e funzionali, ciascun pezzo firmato Brutus viene realizzato attraverso una speciale progettazione che segue le medesime logiche utilizzate per la creazione dei veicoli da corsa.

Nulla è lasciato al caso, anche quando si tratta di durabilità: la produzione avviene esclusivamente a mano e prevede solo materiali ad alti standard qualitativi, perfettamente capaci di resistere ad anni di intenso utilizzo. Ogni prodotto è sottoposto a vari test e, in tutto ciò, agli utenti registrati è riconosciuta una garanzia a vita.

Acquistare le creazioni Brutus significa, inoltre, ricorrere ad una sicura esperienza di shopping online, estremamente attenta alle esigenze del cliente. Su www.brutusfactory.com trovi tutte le collezioni, presentate dettagliatamente e con spedizione è sempre gratuita.

Più nel dettaglio, la neonata Azienda si impegna nella produzione di abbigliamento e accessori in pelle artigianale tingendo la pelle conciata al vegetale con i pigmenti più estremi che possano esistere.

La novità di colorazione proposta è “ Donut SP “, ricavata direttamente dai polimeri di gomma ottenuti dallo sbriciolamento degli pneumatici da corsa, utilizzati nelle principali competizioni mondiali. Così, la gomma sintetica ha un nuovo senso di esistere.

Questo speciale progetto di tintura inedita rafforza ancor più il concetto del riciclo, a favore della sostenibilità ambientale, tema ormai sensibilissimo all’opinione pubblica.

Dopo tanto tempo di ricerca, Brutus è riuscito a trovare solo caratteristiche positive di questo materiale inedito caratterizzato da una forte resistenza all’usura e all’abrasione, oltre ed una estrema particolarità estetica donata al tatto.

Scegli unicità e ricercatezza visitando ora www.brutusfactory.com. Scopri tutte le collezioni di abbigliamento biker.