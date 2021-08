Comerio presenta un progetto da 400.000 euro per sistemare il reticolo idrico minore

Mettere in sicurezza il reticolo idrico minore. È tra le priorità del Comune di Comerio che, nell’ultima riunione di giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità commissionato a una società di Varese.

Lo documento è stato presentato ai rappresentanti dell’Ente “Parco del Campo dei Fiori” nel corso di una riunione indetta per discutere i prossimi urgenti passi da attuare, volti a mitigare e a prevenire ulteriori problemi in concomitanza con eventi meteorologici di particolare gravità.

Lo studio mette in luce alcune opere di sistemazione nel settore montano del bacino idrografico del Rio di Mezzo. Gli interventi di sistemazione attuati dall’amministrazione di Comerio in prossimità del centro abitato, opere del valore di 111.150 euro finanziati da Regione, hanno dimostrato efficacia nel contenere esondazioni e straripamenti. Rimane, quindi, da sistemare la parte più a monte con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei diversi rivoli.

Il Sindaco Silvio Aimetti aveva affidato lo studio nel maggio scorso ottenendo un documento che indica gli interventi necessari per completare la messa in sicurezza del reticolo per un valore di circa 406.000 euro.

Il progetto è stato dunque consegnato ai rappresentanti del Parco perchè presentino in regione un ulteriore richiesta di finanziamento così da sistemare un’altra parte consistente del sistema idrico del Campo dei Fiori.