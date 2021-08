Concerto ai Miogni, protagonista la musica africana e giamaicana

Nell’ambito delle attività culturali e ricreative dell’estate 2021, la direzione e l’area Pedagogica della Casa Circondariale di Varese, hanno organizzato, giovedì 5 agosto, all’aperto nel cortile passeggio, il concerto del cantante Valentin Mufila, originario del Congo, già al suo secondo concerto nell’Istituto di Varese.

L’arte musicale di Valentin, bellissima voce africana, è tesa all’integrazione sociale e al dialogo multiculturale, e vuole favorire la convivenza fra tutte le persone e tutti i popoli nel rispetto dell’identità di ciascuno.

L’artista si è esibito in un “viaggio ideale in Africa e in Giamaica” suonando e cantando brani musicali di Miriam Makeba, James Brown, Bob Marley, Shakira (“Waka-waka” pezzo nato in del Camerun ripreso dall’artista e di altri autori).

«I detenuti, sottolinea la direttrice Carla Santandrea, hanno partecipato numerosi ed entusiasti all’iniziativa, e interessati a questo genere musicale tanto da chiedere al cantante anche dei bis. La musica si rivela un’espressione artistica che avvicina le persone, le coinvolge facendo trascorrere più serenamente alcuni momenti della detenzione».

Al termine dell’evento è stato offerto, a tutti i detenuti un gelato.