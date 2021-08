Il consigliere Artoni sprona l’amministrazione di Luino: “Partecipi al bando per i parchi”

Di recente la Regione Lombardia ha approvato il “bando sport outdoor 2021”, stanziando la somma di oltre 4,4 milioni di euro. Il bando concede contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni lombardi.

Obiettivo del bando è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che in collaborazione tra gli enti locali e le associazioni e le società sportive dilettantistiche operanti sul territorio, realizzando esperienze positive di sinergia tra le amministrazioni pubbliche e le associazioni e le società sportive dilettantistiche per la gestione e manutenzione degli spazi sportivi.

Gli interventi sono volti a promuovere la pratica sportiva all’aperto ed in autonomia, al di fuori dei contesti degli impianti sportivi. I soggetti beneficiari del contributo sono enti pubblici quali comuni, province, comunità montane, città metropolitane ed enti parco, proprietari delle aree nelle quali è prevista la realizzazione degli interventi, aventi sede legale e/o operativa in Lombardia.

Il consigliere comunale di Azione Civica per Luino, Furio Artoni, stimola l’amministrazione comunale di Luino a partecipare a questo bando «Potrebbe essere l’occasione per la realizzazione al Parco Margorabbia di un percorso vita, di una palestra per arrampicata e di un campo per basket o volley all’ aperto. Se non addirittura un campo di minigolf».

Prosegue il consigliere: «Tutto questo renderebbe un grande servizio alla comunità luinese e valorizzerebbe l’area del Parco Margorabbia rendendola maggiormente utilizzabile. Il bando scade il 12 settembre e bisogna muoversi» – conclude.