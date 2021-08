Coronavirus, in provincia di Varese i nuovi positivi sono 36, in Lombardia sono 540

I nuovi casi di positività, di sabato 21 agosto, sono 540, a fronte di 38.572 tamponi effettuati. In provincia di Varese sono 39 i nuovi casi, terza provincia per aumento in termini assoluti, dopo Milano e Monza.

Dati in aggiornamento

Tre sono stati i decessi di pazienti Covid.

Diminuisce di una unità il livello di occupazione della terapia intensiva (41 pazienti, -1) mentre salee il numero di ricoverati non in terapia intensiva: 314, con un aumento di 5 unità.

Coronavirus, i dati del 19 agosto 2021:

– i tamponi effettuati: 33.615 totale complessivo: 13.175.422

– i nuovi casi positivi: 504

– in terapia intensiva: 41 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 314 (+5)

– i decessi totale complessivo: 33.875 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 136 di cui 46 a Milano città;

Bergamo: 32;

Brescia: 63;

Como: 17;

Cremona: 21;

Lecco: 0;

Lodi: 10;

Mantova: 61;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 36;

Sondrio: 12;

Varese: 96