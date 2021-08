Coronavirus: i nuovi positivi sono 101 nel Varesotto, 661 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 13 agosto risultano 101 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto e 661 a livello regionale. I tamponi effettuati sono stati 35.314 e il tasso di positività è dell’1,8%

Nuovi casi nelle province lombarde

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 35.314 totale complessivo: 12.977.623

– i nuovi casi positivi: 661

– in terapia intensiva: 33 (-4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 299 (+7)

– i decessi totale complessivo: 33.852 (+ 5)

– attualmente positivi 13.322

– in isolamento domiciliare 12.990

I nuovi casi per provincia:

Milano: 157 di cui 55 a Milano città;

Bergamo: 61;

Brescia: 75;

Como: 25;

Cremona: 19;

Lecco: 13;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 35;

Sondrio: 7;

Varese: 101.

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività