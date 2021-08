Coronavirus: i nuovi positivi sono 123 nel Varesotto, 637 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di domenica 8 agosto risultano 123 nuovi casi di cittadini positivi al SarsCov-2 nel Varesotto. A livello nazionale sono 5735 con 11 decessi e un tasso di positività del 2,8%. In Lombardia i nuovi positivi sono 637 con un tasso di positività dell’1,7% dato che i tamponi analizzati sono stati 36.116. Le persone in isolamento sono 13.003.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +123

Nuovi positivi in Lombardia: +637

Ricoveri per Covid in Lombardia: 276

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: 35 invariato rispetto a ieri

Nuovi decessi in Italia +1

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: (+192)

Brescia: (+79)

Varese: (+123)

Monza e della Brianza: (+26)

Como: (+23)

Bergamo: (+42)

Pavia: (+16)

Mantova: (+53)

Cremona: (+21)

Lecco: (+16)

Lodi: (+7)

Sondrio: (+4)

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività