Coronavirus: i nuovi positivi sono 87 nel Varesotto, 601 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 27 agosto risultano 87 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +87

Nuovi positivi in Lombardia: +601

Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -6

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo +2

Nuovi decessi in Lombardia +3

La campagna vaccinale in provincia di Varese (qui la mappa comune per comune)

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 35.889. I nuovi positivi sono 601, il rapporto è pari al 1,7% sul totale dei tamponi comunicati.

I dati di Regione Lombardia

– i tamponi effettuati: 35.889, totale complessivo: 13.408.386

– i nuovi casi positivi: 601

– in terapia intensiva: 44 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 333 (-6)

– i decessi, totale complessivo: 33.901 (+3)

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 279.902 (+172)

Brescia: 109.020 (+70)

Varese: 89.377 (+87)

Monza e della Brianza: 81.169 (+42)

Como: 61.511 (+33)

Bergamo: 54.871 (+35)

Pavia: 44.972 (+30)

Mantova: 37.216 (+37)

Cremona: 27.987 (+22)

Lecco: 25.388 (+20)

Lodi: 17.474 (+13)

Sondrio: 15.714 (+11)

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Abruzzo: 78.728 (2.168) (+87)

Basilicata: 28.712 (1.350) (+65)

Calabria: 76.726 (4.514) (+313)

Campania: 444.125 (9.321) (+576)

Emilia-Romagna: 409.607 (15.463) (+732)

Friuli Venezia Giulia: 110.469 (1.159) (+204)

Lazio: 373.253 (16.285) (+547)

Liguria: 109.294 (2.007) (+156)

Lombardia: 867.844 (11.929) (+601)

Marche: 109.967 (3.376) (+222)

Molise: 14.215 (223) (+51)

P.A. Bolzano: 74.887 (739) (+74)

P.A. Trento: 47.359 (473) (+37)

Piemonte: 371.769 (3.675) (+302)

Puglia: 262.727 (4.596) (+302)

Sardegna: 71.107 (8.123) (+343)

Sicilia: 271.351 (26.525) (+1.681)

Toscana: 269.405 (11.586) (+752)

Umbria: 61.360 (1.798) (+86)

Valle d’Aosta: 12.005 (128) (+1)

Veneto: 452.524 (12.680) (+694)

I dati nel mondo

