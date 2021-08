Coronavirus: i nuovi positivi sono 94 nel Varesotto, 664 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 6 agosto risultano 94 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +94

Nuovi positivi in Lombardia: +664

Ricoveri per Covid in Lombardia: 248 saldo -6

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: 35 saldo +4

Nuovi decessi in Lombardia +1

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: (+195)

Brescia: (+73)

Varese: (+94)

Monza e della Brianza: (+35)

Como: (+47)

Bergamo: (+64)

Pavia: (+21)

Mantova: (+44)

Cremona: (+34)

Lecco: (+9)

Lodi: (+10)

Sondrio: (+5)

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 39.651 tamponi effettuati. I nuovi positivi sono 664, il rapporto è pari al 1,6% sul totale dei tamponi comunicati.

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività