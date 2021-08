Coronavirus, in provincia di Varese i nuovi positivi sono 37, in Lombardia sono 406

I nuovi casi di positività, di domenica 22 agosto, sono 406, a fronte di 29.190 tamponi effettuati. In provincia di Varese sono 37 i nuovi casi.

Due sono stati i decessi di pazienti Covid.

Stabile il livello di occupazione della terapia intensiva (41 pazienti) mentre diminuisce il numero di ricoverati non in terapia intensiva: 311.

Coronavirus, i dati del 19 agosto 2021:

– i tamponi effettuati: 29.190

– i nuovi casi positivi: 406

– in terapia intensiva: 41 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 311 (-8)

– i decessi, totale complessivo: 33.880 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano 125

Monza e Brianza 38

Varese 37

Bergamo 37

Mantova 34

Brescia 31

Pavia 20

Cremona 17

Lecco 14

Como 12

Lodi 11

Sondrio 9