Coronavirus, in provincia di Varese i nuovi positivi sono 38, in Lombardia sono 138

In Lombardia la variazione dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 138 a fronte di 5960 tamponi processati con una percentuale di positività del 2,3%. Tre i morti in più rispetto a ieri.

Scendoo i ricoverati in terapia intensiva che sono 40 ( – 2) mentre salgono di tre i degenti negli altri reparti ( 311).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 5.960 totale complessivo: 13.032.787

– i nuovi casi positivi: 138

– in terapia intensiva: 40 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 311 (+3)

– i decessi totale complessivo: 33.860 (+3)

Di seguito la situazione di nuovi casi provincia per provincia.

Milano: 43 ( 12 a Milano città)

Brescia: 2

Varese: 38

Monza e della Brianza: 9

Como: 3

Bergamo: 4

Pavia: 6

Mantova: 10

Cremona: 1

Lecco: 8

Lodi: 1

Sondrio: 0