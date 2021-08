Coronavirus, in provincia di Varese i nuovi positivi sono 48, in Lombardia sono 671

In Lombardia la variazione dei nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 671 a fronte di 41.476 tamponi processati con una percentuale di positività pari all’1,6%. Sette i morti registrati nelle ultime 24 ore.

Stabili i ricoverati in terapia intensiva che restano 39 e i degenti negli altri reparti che sono 319 ( -1).

In Italia, oggi i nuovi casi sono stati 7.162 su 226.423 tamponi processati. In terapia intensiva si registrano 19 casi in più per un totale nazionale di 442. I ricoverati con sintomi sono 3559 e le persone positive sono 128.782 (-334).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 41.476, totale complessivo: 13.107.260

– i nuovi casi positivi: 671

– in terapia intensiva: 39 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 319 (-1)

– i decessi, totale complessivo: 33.869 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 215 di cui 82 a Milano città;

Bergamo: 44;

Brescia: 89;

Como: 40;

Cremona: 37;

Lecco: 18;

Lodi: 16;

Mantova: 33;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 31;

Sondrio: 12;

Varese: 48