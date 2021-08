Cortisonici Film Festival chiude con gli ultimi 7 film

Cortisonici Film Festival, questa sera la terza e ultima somministrazione dei film in concorso. A seguire le premiazioni.

Dopo le prime due serate di concorso internazionale, con tanto di visioni dissacranti e nottambule della sezione Inferno, questa sera sabato 28 agosto spazio alla terza somministrazione di Cortisonici Film Festival, con l’ultima tranche di cortometraggi in gara. Sette i film proiettati questa sera, in provenienza da Egitto, Finlandia, Irlanda, Stati Uniti, Francia, Italia.

A seguire le premiazioni finali, con la consegna del Premio della giuria, composta dagli organizzatori del TOhorror Fantastic Film Festival Alessia Gasparella, Massimiliano Supporta e Matteo Pennacchia; Premio del Pubblico; Premio Ronzinanti, vale a dire con il premio consegnato dall’organizzazione.

Ed ecco le visioni della terza e ultima somministrazione del festival:

I’M AFRAID TO FORGET YOUR FACE

Regia: Sameh Alaa

Egitto, 15’

Sceneggiatura: Sameh Alaa, Mohamed Fawzy

Fotografia: Giorgos Valsamis

Montaggio: Yasser Azmy

Suono: Moataz Al Qammari

Interpreti: Nourhan Ahmed, Seif Hemeda

Dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, Adam è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li separa.

VERDICT 30.001: THE COOKIES

Regia: Samuel Häkkinen, Henna Välkky

Finlandia, 9’

Sceneggiatura: Samuel Häkkinen, Henna Välkky

Fotografia: Arsen Sarkisiants

Montaggio: Samuel Häkkinen, Henna Välkky

Musica: Simo Pitkänen

Interpreti: Arne Nylander, Eija Kyllönen, Panu Mikkola, Tiia Louste, David Kozma, Olli Riipinen, Pauliina Hukkanen

L’adulto medio ogni giorno prende circa 35.000 decisioni, consapevoli o meno. Ogni decisione comporta delle conseguenze, buone o cattive. Anche se si tratta solo di una scatola di biscotti.

EGGSHELL

Regia: Ryan William Harris

Irlanda, 14′

Sceneggiatura: Ryan William Harris, Dario Andreani

Fotografia: Fabrizio La Palombara

Montaggio: Corrado Marengo

Musica/ Suono: Alessio Festuccia/ Robin Sherry Wood

Interpreti: Charlie Carbery, Shauna Higgins, James Costello, Karl Gilsenan, Lee O’Donoghue

La vita di Joey è un alternarsi tra il fantastico mondo infantile e la difficile realtà della periferia irlandese.

LAST DAYS

Regia: Szu-Wei Chen

USA, 11′

Sceneggiatura: Szu-Wei Chen, Constance Tsang, Alexander Yarber

Fotografia: Chris Chen

Montaggio: Szu-Wei Chen

Suono: Szu-Wei Chen

Interpreti: Eleven Lee, Haosong Yang, Kean Tan

Mentre proseguono i lavori per la costruzione del muro di confine, una prostitua cinese riceve una notizia inaspettata da un amante di passaggio.

CAUTION

Regia: Olivier Chateau

Francia, 8′

Sceneggiatura: Olivier Chateau

Fotografia: Arnaud Gabriel

Montaggio: Nathalie Safir

Musica/Suono: Jérémie Friez/ Walter Laguerre

ìInterpreti: Gwendolyn Gourvenec , Fred Scotlande

Una donna si ferma in macchina in piena notte in un posteggio perché deve andare in bagno. Ma non è sola.



THE RECYCLING MAN

Regia: Carlo Ballauri

Italia, 13’

Sceneggiatura: Carlo Ballauri, Giovanni Gualdoni

Fotografia: Alejandro Chavez

Montaggio: Diego Capitani

Musica/Suono: College and Saverio Rapezzi/ Alberto Parodi

Interpreti: Virginia Newcomb, Benjamin Aisworth, Terence Anderson

In un quartiere suburbano affollato ma solitario, Jacob, un ragazzo immobilizzato su una sedia a rotelle, combatte la noia spiando i suoi vicini dall’altra parte del cortile.

DAVID

Regia: Zachary Woods

USA, 12’

Sceneggiatura: Zachary Woods, Brandon Gardner

Fotografia: Andre Lascaris

Montaggio: Nick Paley

Musica/Suono: Eric Sutch/Casey Genton

Interpreti: Will Ferrell, William Jackson Harper, Fred Hechinger

Un uomo molto depresso necessita di una seduta d’urgenza di psicanalisi. Ma non è l’unico ad avere bisogno di aiuto.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.cortisonici.org. Il numero dei posti è limitato in base alle normative di sicurezza.