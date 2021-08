Dal 10 al 12 agosto lavori all’allacciamento dell’A8 alle porte di Milano

Sul ramo di allacciamento tra autostrada A8 Milano-Varese e A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione del viadotto Fiorenza, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti consecutive di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla A8 Milano-Varese (provenienza da Varese) ed è diretto verso Milano;

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla A8 (provenienza Varese) ed è diretto sulla A4 verso Brescia / Venezia.

Si precisa che che nella notte tra il 12 e il 13 agosto, le chiusure dei rami Varese-Venezia e Varese-Milano verranno installate in modalità alternata.

In alternativa, chi da Varese è diretto verso Milano città o verso Brescia/Venezia, potrà uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la S.P. ex S.S.11, uscire al primo svincolo disponibile seguendo le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino Venezia ed entrare, sulla A4 Torino-Trieste dallo svincolo di Pero.