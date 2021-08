Dal Cile alla Svezia, un mondo di cortometraggi a Cortisonici Film Festival

Dopo la prima somministrazione, venerdì 27 agosto seconda serata di concorso di Cortisonici Film Festival, con altri nove cortometraggi in gara.

I film in concorso saranno sullo schermo dalle 21.00, mentre dalle 23.00 torna l’appuntamento più dissacrante, stralunato, nottambulo del festival, la sezione Inferno, curata da Paolo Matterazzi con il supporto di Andrea Minidio, Marco Odorico e Carlo Prevosti. Sono dodici i corti infernali proiettati.

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO – VENERDì 27 AGOSTO

DRY SEA

Regia: Bart Bossaert, Yves Bex

Belgio, 11’

Sceneggiatura: Bart Bossaert, Yves Bex

Direttore artistico: Gerrit Bekers

Musica/Suono: Gregory Caron

Un pescatore è rimasto solo sulla riva di un mare inaridito. Bloccato nel passato, ridefinisce il significato della sua esistenza all’arrivo di una tempesta di sabbia.

GOOD THANKS, YOU?

Regia: Molly Manning Walker

GB, 13’

Sceneggiatura: Molly Manning Walker

Fotografia: Anna Macdonald

Montaggio: Stella Heath Keir

Musica/ Suono: Jo Paterson/ Ines Adriana

Interpreti: Jasmine Jobson, Micheal Ward, T’Nia Miller

Una sedicenne vive un’esperienza traumatica che viene resa ancora più dolorosa dall’incompetenza delle autorità.

THE REHEARSAL

Regia: Kevin Biele

Germania, 11’

Sceneggiatura: Lisa Polster, Kevin Biele

Fotografia: Leon Emonds-Pool

Montaggio: Leo Muheim

Suono: Leo Muheim

Interpreti: Merle Wasmuth, Paul Wollin

Una donna incontra uno strano uomo in una lavanderia a gettoni e gli chiede di provare una maglietta. Presto lo sconosciuto diventa suo marito; è solo finzione teatrale?

LA TECNICA

Regia: Clemente De Muro, Davide Mardegan

Italia, 10′

Sceneggiatura: Clemente De Muro

Fotografia: Davide Mardegan

Montaggio: Davide Mardegan

Suono: Nicola Gualandris

Interpreti: Leonardo Giannelli, Cesare Costagli, Nilde Pantani

Un racconto di iniziazione: la storia di Leonardo, figlio di un pastore, e di Cesare, un turista appena arrivato in paese, che gli insegnerà le migliori strategie per approcciarsi con le ragazze.

SLOW

Regia: Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi

Italia, 11’

Sceneggiatura: Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi

Fotografia: Luca Nervegna

Montaggio: Giulio Tiberti

Musiche: Federico Bisozzi

Interpreti: Luigi Diberti, Bruno Gambarotta, Lino Guanciale, Raffaella Panichi, Ilaria Porcelli

Eccoci di fronte a uno dei più grandi misteri della storia dell’umanità: il traffico stradale.

HASE

Regia: Dan Floresco, Lisa Flachmeyer

Germania, 4’

Sceneggiatura: Lisa Flachmeyer

Fotografia: Dan Floresco

Montaggio: Dan Floresco

Musica/Suono: Oved Pinchover Quintet/ Alex Acevedo

Interpreti: Lisa Flachmeyer, Paul Walther

Un coniglio in sella a un ciclomotore è tutto ciò che ostacola il vero amore.

VERDIANA

Regia: Elena Beatrice, Daniele Lince

Italia, 10’

Sceneggiatura: Elena Beatrice, Daniele Lince, Daniele Busnach

Fotografia: Alberto Cammarano

Montaggio: Nicola Leone

Musica/Suono: Luca Fois/ Alessio Sartori

Interpreti: Erica Del Bianco, Dario Leone, Angela Finocchiaro

Dopo un litigio in cui volano parole grosse, una coppia si risveglia con un problema. Anzi, due: lui non riesce più a parlare e lei non può più sentire.

YOUR MONSTER

Regia: Caroline Lindy

USA, 15’

Sceneggiatura: Caroline Lindy

Fotografia: Allie Schultz

Montaggio: Keara Burton, Josh Margolin

Musica: Austin Fray

Interpreti: Kimiko Glenn, Tommy Dewey, Scott Michael Foster

Niente sta andando bene per Laura. Malata e con il cuore spezzato, torna a casa e scopre che il terrificante mostro che abitava il suo armadio da bambina è ancora vivo e vegeto e vuole parlare con lei.

DESCEND

Regia: Sofia Priftis

Svezia, 5′

Sceneggiatura: Sofia Priftis

Fotografia: Iga Mikler

Montaggio: Kamil Janowski

Musica/Suono: Daniel Bjurling

Interpreti: Bo Glyckman, David Andresson, Emmi Tjernstrom

Un corto esistenziale sul rapporto dell’uomo moderno con l’ambiente circostante, ormai morente. Siamo gli ultimi rimasti, e rifiutiamo di tornare a casa anche se la festa è finita.

SEZIONE INFERNO

A Man Cooking

SPAGNA

2:35

Diego Velez

Follow

GERMANIA

13:07

Felix Charin

Io, Modestamente Muoio

ITALIA

10:16

Antonio Del Gaudio

Oda Al Verano

ARGENTINA

4:44

Celina Duprat

Oltre L’Altra Corte

ITALIA

9:44

Roberto Scaglione

Pipì

VENEZUELA

1:22

Daniel Peñaloza

The Kept

USA

7:22

Elizabeth Acosta

There Will Be Monsters

SPAGNA

5:30

Carlota Pereda

Tsoy Is Dead!

RUSSIA

5:19

Alexander Solovyov

Unfollow Me

ITALIA

6:31

Mattia Vella

Negocios Web

CILE

6:50

Alvaro Pruneda Negrete

Wonderland

COLOMBIA

10:13

Daniel Rodriguez