Dal Ministero dell’Istruzione fondi per le scuole di Busto Arsizio, Saronno, Castronno e Provincia di Varese

È uscita la graduatoria per l’assegnazione di risorse economiche agli enti locali per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.

Erano previsti da parte del Ministero dell’Istruzione contributi pari a 70milioni di Euro per affitti di spazi e noleggi di strutture temporanee e circa 200milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e adattamento spazi.

Ogni singolo ente locale ha potuto presentare un’unica candidatura nella quale chiedere, in base alle proprie esigenze, il finanziamento per uno o più interventi anche di diversa tipologia.

Sul nostro territorio sono state quattro le richieste ammesse dal Ministero, per un totale di circa 630mila Euro per i nostri enti locali. gli enti locali beneficiari riceveranno le indicazioni per il caricamento della documentazione necessaria che dovrà essere effettuato entro il 29 ottobre 2021 pena la perdita del contributo. Le liquidazioni di un acconto del 50% avverranno entro il 31 dicembre 2021.

Alla Provincia di Varese sono stati destinati 42.700 Euro per affitto locali e spazi, al Comune di Busto Arsizio 240mila Euro per strutture modulari temporanee a uso didattico, mentre per lavori di adattamento spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici andranno 200mila Euro a Saronno e 150mila Euro a Castronno.

Affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione

Provincia di Varese 42.700,00 €

Noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico

Comune di Busto Arsizio 240.000,00 €

Lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico

Comune di Saronno 200.000,00 €

Comune di Castronno 150.000,00 €