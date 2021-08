Dalla Regione 48 milioni di euro per sostenere le aziende agricole lombarde

«Gli imprenditori agricoli lombardi vogliono investire per far correre l’economia. Oggi mettiamo in circolo altri 48 milioni di euro: intendiamo stimolare la competitività delle nostre aziende, cofinanziando investimenti legati alla realizzazione di opere e impianti o all’acquisto di nuove apparecchiature». L’assessore all’Agricoltura alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, ha annunciato così la firma del decreto regionale sulla misura 4.1 del Piano di sviluppo rurale, con cui è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a finanziamento per un contributo totale di 48.071.968,51 euro.

«È lo scorrimento della graduatoria del 2020 – ha spiegato Rolfi – Con la misura 4.1 nel marzo dell’anno scorso avevamo garantito 151 milioni di euro a 371 aziende agricole lombarde. Ora con altri 48 milioni di euro andiamo ad ammettere a finanziamento altre 175 imprese. Una eccezionale iniezione di liquidità all’agricoltura lombarda. Investire significa innovare e l’innovazione è la chiave per la sostenibilità, sia economica che ambientale, dell’impresa agricola del presente e del futuro. Queste risorse sono un incentivo per la redditività e la competitività della nostra agricoltura, settore strategico per l’economia lombarda».

«Avevamo garantito alle nostre imprese questo intervento in tempi rapidi – ha concluso l’assessore – Gli stanziamenti per il Psr del biennio 2021-2022 sono stati approvati a luglio e ad agosto lo scorrimento della 4.1 in Lombardia è già realtà. A settembre ci sarà poi la nuova 4.1 con semplificazioni burocratiche legate all’accorciamento della fase istruttoria e una doppia graduatoria per favorire gli investimenti strutturali sia in ambito zootecnico che in altri settori».

Di seguito il dettaglio dei fondi erogati con suddivisioni di aziende e risorse per provincia.

– Bergamo: 14 aziende, 4,3 milioni di euro

– Brescia: 28 aziende, 11,1 milioni di euro

– Como: 3 aziende, 408.000 euro

– Cremona: 20 aziende, 5,5 milioni di euro

– Lecco: 2 aziende, 90.000 euro

– Lodi: 12 aziende, 3,7 milioni di euro

– Mantova: 54 aziende, 14,4 milioni di euro

– Monza e Brianza: 2 aziende, 150.000 euro

– Milano: 13 aziende, 3,4 milioni di euro

– Pavia: 23 aziende, 3,5 milioni di euro

– Varese: 1 azienda, 210.000 euro

– Sede legale fuori regione: 3 azienda, 1,3 milioni di euro