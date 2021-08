Dalla Val Verzasca al Fiume Maggia, oasi di fresco e bellezza da vivere in sicurezza

(in alto Il Ponte dei salti di Lavertezzo nella foto di Luca Sacchet)

La Valle Verzasca è uno dei luoghi più spettacolari del Sud della Svizzera, tanto da essere stato ribattezzato le “Maldive” del Ticino.

Acque limpide, panorami suggestivi e aria fresca anche nelle giornate più calde dell’estate, rendono questa valle una delle mete più gettonate dai turisti che scelgono questo angolo di Svizzera per le vacanze.

Di luoghi come questi, in Ticino ce ne sono molti, caratterizzati perlopiù dalla presenza di fiumi e corsi d’acqua dove è anche possibile immergersi e fare il bagno.

Questi angoli di estrema bellezza, proprio per le loro caratteristiche, possono nascondere però anche delle insidie. Nei giorni scorsi, sono stati purtroppo registrati diversi incidenti in Canton Ticino. Domenica 8 agosto, una donna è annegata a Lavertezzo, nei pressi del Ponte dei Salti.

Consapevolezza e sicurezza restano dunque una priorità quando si sceglie di programmare una vacanza o anche solo una giornata nei pressi di fiumi e ruscelli di montagna. Le caratteristiche di questi corsi d’acqua, sono particolari e proprio per questo è bene non sottovalutare situazioni che potrebbero rappresentare dei pericoli.

Il primo consiglio, che vale ogni volta che decidiamo di spostarci, è quello di tenere ben presenti le condizioni meteorologiche. In caso di giornate estremamente calde o di previsioni avverse occorrerà essere ancor più prudenti.

Di seguito pubblichiamo alcune raccomandazioni contenute nei materiali informativi del progetto Ticinese “Acque Sicure”, consigli che talvolta possono sembrare ovvi ma che è sempre importante tenere a mente.

QUANDO SIETE IN RIVA AL FIUME

• Non perdete mai di vista i bambini.

• Non nuotate mai a stomaco pieno ma neppure completamente vuoto.

• Non entrate mai in acqua dopo l’assunzione di bevande alcoliche o droghe.

• Non tuffatevi in acqua sudati: il vostro corpo deve abituarsi gradualmente.

• Ricordatevi che l’acqua fredda dei fiumi può causare crampi improvvisi.

• Prestate attenzione ai sassi: possono essere scivolosi e instabili.

• Attraversate i fiumi con la massima prudenza e osservando se a valle sono presenti zone rischiose o pericolose.

• Osservate la segnaletica presente sul posto e informatevi sempre sulla portata dell’acqua dei fiumi: https://www.hydrodaten.admin.ch.

• Prestate grande attenzione alle condizioni meteorologiche: le piogge fanno aumentare rapidamente il livello dell’acqua.

• Valutate bene il luogo e le caratteristiche del fiume: gole strette e cascate sono pericolose; i vortici non si vedono ma ti imprigionano sul fondo.

• Attenetevi alla specifica segnaletica delle officine idroelettriche.

• Non accampatevi sulle rive o sugli isolotti di un fiume.

