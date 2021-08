Dall’amore a distanza raccontato per Digitalife all’altare, Greta e Giulio hanno detto “sì”

Avevano raccontato, tramite un video, cosa significa portare avanti un amore a distanza tra la provincia di Varese e la Slovacchia. Era il 2017, Greta studiava ostetricia a Novara mentre Giulio lavorava a Bratislava. I due ragazzi avevano risposto all’appello di VareseNews mandando una testimonianza di come internet poteva aiutare la vita delle persone in vista della realizzazione del film Digitalife per i 20 anni del nostro giornale.

Ieri, sabato 28 agosto, Greta Guidobono e Giulio Gervasini si sono legati in matrimonio a Rovellasca. Un altro passo per la loro bella storia d’amore.

Queste le parole di Greta e Giulio dopo le nozze:

Stiamo insieme dal 2016, poco prima che Giulio partisse per lavorare in Slovacchia.

E come sapete la nostra primissima foto insieme é proprio alla vostra festa!!

Ammettiamo entrambi che da subito avessimo capito che nell’altro ci fosse “Qualcosa in più”.

Abbiamo passato quasi due anni a distanza di circa 1000km, per poi ricongiungerci definitivamente nel 2018.

La proposta é stata informale, semplice, ma ci ha rispecchiati in pieno: noi due soli a casa a piangere come bambini.

Nel 2019 abbiamo iniziato a progettare le nozze, che inizialmente erano previste per il 27 giugno 2020, poi ad inizio pandemia penso siamo stati i primi sposi, complice il volontariato di Greta in numero verde COVID, a pensare di rimandare.

E così é stato…

Arrivare a questo matrimonio é stata una vera sfida: lockdown, lavoro in Ostetricia COVID, convivenza nella nostra casa piccolina, zone gialle/arancioni/rosse, restrizioni, protocolli COVID per cui siamo ripartiti a programmare tutto dal 15 giugno, il green pass di Greta bloccato da qualche intoppo, i documenti con qualche errore da rifare, il meteo che sembrava incerto fino alla setttimana prima, il rischio di una quarantena fiduciaria, i tamponi…

Ieri é stata una giornata perfetta.

Dalle promesse nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Rovellasca, davanti a Don Natalino, alla festa alla Limonera di Rovellasca, eravamo circondati, sia dai presenti che da coloro che per qualche motivo non sono riusciti a venire, da tutto l’affetto dei nostri cari.

Ieri ha vinto l’Amore su tutto, sui nostri lutti, sui momenti bui come l’aggressione del papà di Greta, sulla pandemia.

Ieri FINALMENTE, cosa che le coppie del 2020-2021 capiscono perfettamente, siamo diventati Marito e Moglie.