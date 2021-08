Dario Brunella lascia il movimento Grande Nord in contrasto per l’appoggio a Paragone

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Dario Brunella che annuncia la sua decisione a causa dell’adesione del Movimento a Italexit

Buonasera,

con la seguente comunico le mie dimissioni dall’incarico di Segretario per la Provincia di Varese del Movimento Grande Nord.

La decisione, maturata dopo mesi di incompatibilità con le scelte politiche del movimento che rappresentavo, si è resa necessaria soprattutto dopo la scelta di appoggiare Paragone (leader di Italexit) alle amministrative di Milano.

Ho deciso quindi di abbandonare un movimento che non è più nulla del progetto autonomista, federalista ed europeista del 2017.

Rimpianti?

Solamente uno, quello di non essermi dimesso prima….

Cordiali saluti – Dario Brunella