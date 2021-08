“Prima del Drone”, a Velate la mostra delle Aerofotografie di don Adriano Sandri

Un raro e storico archivio fotografico, realizzato volando con velivoli a motore a bassa quota sulla città di Varese, è il punto focale della prossima mostra che si apre sabato 28 agosto dalle ore 16.30 al Battistero di Velate: “Prima del Drone. Aerofotografie di don Adriano Sandri”.

Alla soglia del suo ottantesimo compleanno, don Sandri, parroco storico del borgo ai piedi di Sacro Monte, apre i sigilli del suo archivio personale di aerofotografie: migliaia di scatti, finora noti solo a una ristretta cerchia di conoscenti. Realizzate nel corso degli ultimi quarant’anni, quando ancora non esistevano i droni, le immagini sono preziose sia dal punto di vista documentale che della storia recente del nostro territorio. “La storicizzazione offerta dalla memoria visiva della fotografia, ancor di più se aerea, rappresenta una opportunità per mantenere, difendere e valorizzare il senso stesso di una comunità e del suo territorio” afferma la curatrice Carla Tocchetti, che ha trasformato in esposizione il corposo archivio. Nel prezioso oratorio barocco, teatro di un progetto culturale permanente, si potranno ammirare stampe originali dell’epoca, dedicate a Velate e Sacro Monte, più un prezioso video di oltre duecento immagini; un ulteriore percorso fotografico dedicato a Varese e provincia sarà proposto al Salone Oratorio. La mostra, realizzata da Beautiful Varese in partenariato con il Comune di Varese e con il patrocinio della comunità MAMI Maria Madre Immacolata di Varese, sarà aperta il weekend successivo anche per la festa della Comunità Velatese, e proseguirà fino al 12 settembre con apertura sabato e domenica in orario 11-13 e 15 -18 (infrasettimanalmente accordarsi scrivendo a battisterodivelate@gmail.com).

Per l’accesso è necessario esibire il greenpass, si consiglia l’iscrizione a EventBrite, inoltre saranno applicate le normative vigenti in tema anti- Covid. Grazie alla partnership con il Parco Regionale del Campo dei Fiori e il portale Insubriparks (www.insubriparksturismo.eu) l’iniziativa si collega con il secondo evento programmato sabato 28 agosto alle ore 15 nel programma #Scoprivarese del Gruppo Guide Abilitate Varese: per chi si iscrive alla Salita a Sacro Monte lungo il Vellone con Simona Gamberoni ci sarà la possibilità di una preziosa anteprima: preview della mostra al Battistero e saluto di don Sandri.

Ritrovo piazza Santo Stefano a Velate, prenotazione obbligatoria via mail a guideabilitatevarese@gmail.com o telefono 393 8423949.