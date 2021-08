I dipendenti “ribelli” di Ats Insubria si rivolgono al TAR contro l’obbligo vaccinale

Contro l’obbligo vaccinale e i provvedimenti adottati, alcuni dipendenti di Ats Insubria si sono rivolti all’avvocato Daniele Granara per dare battaglia giudiziaria. Si tratta del legale di Genova, professore di diritto costituzionale, che già ha assunto la difesa di altri sanitari lombardi contro l’obbligo vaccinale.

Lo scorso 9 agosto hanno presentato ricorso davanti al TAR della Lombardia. Si tratta di alcuni esercenti le professioni sanitarie e alcuni operatori di interesse sanitario che chiedono di

“annullare gli atti impugnati …. con cui è stata avviata, nei confronti di tutti i ricorrenti, il procedimento per la sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria di cui all’art. 4 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, in quanto direttamente contrastanti con il diritto dell’Unione Europea e, comunque, viziati da illegittimità propria, nei termini indicati alla narrativa del presente atto”.

In via subordinata di “sospendere il presente giudizio e, ai sensi dell’art. 267 TFUE, rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni di rinvio pregiudiziale individuate nella narrativa del presente ricorso”.

E comunque di “condannare le Amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli odierni ricorrenti..