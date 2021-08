Due giorni di open day per gli studenti al centro vaccinale di Arcisate

Nessun open day ad accesso libero per le vaccinazioni dei minori. Regione Lombardia preferisce agevolare le prenotazioni dei più giovani, riservando oltre 100.000 slot in modo da garantire il vaccino nell’arco di 48 ore, nell’hub preferito o in uno limitrofo.

La scelta, dettata da ragioni organizzative e per evitare assembramenti, non viene condivisa dal centro vaccinale di Arcisate dove sono in programma due giornate libere per gli studenti dai 12 ai 18 anni. È lo stesso sindaco di Arcisate Gianluca Cavaluzzi a dare l’informazione sulla sua pagina Facebook: « Fino al 29 agosto, il centro vaccinale di Arcisate rimarrà chiuso per permettere a tutti i volontari, il personale amministrativo e medico di tirare il fiato in vista di un mese di settembre che sarà davvero intenso. Intanto, confermo che durante i giorni 31 agosto e 6 settembre, sono previste due giornate di vaccinazioni dedicate agli studenti di età superiore ai 12 anni».

L’interno di Regione è quello di arrivare al 12 settembre ad aver raggiunto tutta la popolazione. In particolare, si vuole che, alla riapertura delle scuole, tutti i ragazzi abbiano ricevuto almeno una dose. Nel caso, si potranno in futuro prevedere iniziative speciali per coinvolgere il maggior numero di giovani.

Da oggi, inoltre, sul portale della Regione è disponibile un canale preferenziale per gli universitari che dovranno esibire il green pass per rientrare in aula.

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it