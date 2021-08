Due domeniche per “ripulire” il villaggio Cagnola nel parco campo dei fiori

Continuano le giornate di volontariato del progetto “Campo dei Fiori Siamo Noi“.

La prossima area di cui i volontari si prenderanno cura è il Centro Parco Villaggio Cagnola alla Rasa per cui è previsto un doppio appuntamento: domenica 29 agosto e domenica 5 settembre alle 9, sempre in collaborazione con le GEV e Legambiente Varese.

Il campo di volontariato è stato organizzato all’interno del Parco Campo dei Fiori, del PLIS (Parco Locale d’Interesse Sovracomunale) Valle della Bevera e del PLIS Golfo della Quassa, grazie al progetto “Ben-essere in natura” finanziato dalla Regione Lombardia e in collaborazione con AREA Parchi.

Per chi fosse interessato, il ritrovo è alle 8.45 presso il parcheggio del Villaggio Cagnola, sulla SP62 a Varese. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 13, è gratuito, comprensivo di assicurazione giornaliera e guanti da lavoro, e prevede una borraccia in omaggio.

L’iscrizione è però obbligatoria: per info e prenotazioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

IL CALENDARIO COMPLETO

4 LUGLIO Parco Golfo della Quassa, via Quassa 27, Ranco – in collaborazione con la Campagna di Legambiente “Goletta dei Laghi”

17 LUGLIO Parco Campo dei Fiori, Stagno della Tagliata – Rasa di Varese

8 AGOSTO Parco Campo dei Fiori, Monte San Francesco – Velate

29 AGOSTO Parco Campo dei Fiori, Villaggio Cagnola – Rasa di Varese

5 SETTEMBRE Parco Campo dei Fiori, Villaggio Cagnola – Rasa di Varese

26 SETTEMBRE Parco Valle della Bevera – in occasione della Campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”

10 OTTOBRE Parco Campo dei Fiori, Vetta del Campo dei Fiori

23 OTTOBRE Parco Campo dei Fiori, Vetta del Campo dei Fiori