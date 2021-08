Due rapine in centro Gallarate, cinque minorenni fermati dai carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gallarate sono intervenuti a seguito di una segnalazione di due rapine avvenute nel centro della città (foto d’archivio).

Un gruppo di cinque giovanissimi aveva infatti in un primo momento aggredito due minorenni, minacciandoli, malmenandoli e rubando ad uno di loro un paio di cuffie Air Pods. Subito dopo la prima rapina, il gruppo ha incontrato un’altra coppia di ragazzi e ha sottratto ad uno di loro un orologio smartwatch, dopo aver sferrato un pugno sul volto al proprietario.

I militari, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a fermare i cinque responsabili ed a recuperare e restituire alle vittime tutto ciò che era stato loro rapinato.

All’esito degli accertamenti svolti dalla Compagnia carabinieri guidata dal capitano Matteo Russo, è emerso che dei cinque ragazzi, tutti minorenni, tre erano già conosciuti alle forze dell’ordine: due di loro erano stati anche segnalati per aver partecipato alla rissa avvenuta il giorno 8 gennaio nel centro di Gallarate.

Uno dei cinque è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina e trasportato presso il carcere minorile di Torino, a disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Milano; gli altri quattro sono stati invece denunciati a piede libero per lo stesso reato in concorso.