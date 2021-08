Il Duo Mazzola a Busto Arsizio per incantare col suono di mandolini e chitarre

Proseguono le serate degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi 2021” con il concerto di venerdì 20 agosto 2021 alle ore 21:00 nella splendida cornice della villa Ottolini Tosi e nell’ambito del cartellone BA Cultura per l’estate. Protagonista della serata è un giovane duo bergamasco nella formazione mandolino e chitarra.

Il Duo “Mazzola” si è costituito nel gennaio 2014, presso il Liceo musicale “P. Secco Suardo” di Bergamo, sotto la guida del M.° Pietro Ragni. Il duo è composto da Giacomo Giabelli (mandolino) ed Alberto Orsi (chitarra), iscritti rispettivamente presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e “G. Donizetti” di Bergamo. La loro esperienza è maturata soprattutto con le rassegne di Lezioni – Concerto al Liceo Suardo e con la partecipazione a diverse edizioni de “I lunedì dell’Estudiantina” organizzati a Bergamo dall’Estudiantina Ensemble Bergamo.

Questa giovane formazione ha già ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Il programma proposto, che prevede musiche originali per mandolino e chitarra, mette sicuramente in risalto le qualità artistiche di questo duo emergente.

La partecipazione al concerto è gratuita ma, in ottemperanza alle norme anti COVID-19, è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.

Prima dell’ingresso, secondo le norme vigenti, verrà controllata la validità del Green Pass. Organizzato con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio.