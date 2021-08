Elezioni a Busto Arsizio, Amanda Ferrario si ritira? “Ho bisogno di tempo”

Cosa fa Amanda Ferrario? È questa la domanda che nelle ultime ore sta circolando negli ambienti della politica bustocca e che sta interessando la candidata di M5S e Verdi a sindaco di Busto Arsizio.

Per rispondere ad un articolo uscito questa mattina sulla Prealpina che si chiedeva che fine avesse fatto (si paventa addirittura l’ipotesi di un ritiro dalla corsa elettorale), Ferrario sulla sua pagina Facebook ha usato parole che fanno trapelare il difficile momento personale che sta attraversando: “Ho bisogno di tempo -si legge- per guarire le ferite del corpo e dell’anima”. Tra i numerosi commenti di vicinanza spicca anche quello di Gigi Farioli, che con un “forza Amanda” abbraccia quella che potrebbe essere una sua potenziale rivale per la corsa a palazzo Gilardoni.

Chiedendo ai partiti che la supportano, e in particolare alla consigliera comunale pentastellata Claudia Cerini, il quadro non diventa più chiaro: «I problemi di Ferrario non sono piccoli e vanno trattati con il massimo rispetto. Noi da un po’ siamo in centro con i gazebo, cerchiamo di farci trovare pronti, ma ovviamente la situazione si evolve in fretta. Nei prossimi giorni usciremo con un comunicato in cui annunceremo la decisione presa. Sicuramente molto dipenderà dalla data in cui saranno fissate le elezioni».

In caso di slittamento a ottobre, M5S e Verdi potranno sperare di partecipare; in caso contrario, filtra scetticismo. Tempo di silenzio e attesa in un’estate che sta regalando colpi di scena eclatanti: prima la rottura del centrodestra con Antonelli e Farioli che, salvo ulteriori sorprese dovrebbero correre separati, e poi la possibilità di un ritiro di Ferrario. Il tutto a meno di due mesi dalle urne, in un quadro che è lungi dall’essere chiaro e completo.