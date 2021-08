Elezioni a Busto Arsizio, Farioli apre la settimana dell’ascolto: “Aperto alle proposte di tutti”

Inizia per Gigi Farioli, candidato sindaco appoggiato dalle liste Civici, Liberali e Popolari – Forza Busto e dei Riformisti – Lavoriamo insieme per Busto, la settimana dell’ascolto, in vista della presentazione del programma elettorale da depositare insieme alle candidature: «Qualsiasi cittadino di Busto Arsizio potrà proporre argomenti di discussione in una sorta di assemblea permanente. Sarà l’anticipazione del modello di governo che voglio proporre: un tavolo aperto a tutte le realtà cittadine su sviluppo e sostenibilità al quale sottoporre le linee guida della giunta, nel caso verrò eletto sindaco»

Per mettersi in contatto con il candidato ci sono a disposizione due canali: il numero di telefono 3669246664 o la e-mail all’indirizzo gigifarioli56@gmail.com. L’iniziativa prenderà il via ufficialmente domani (martedì) e proseguirà per tutta la settimana, fino a martedì della settimana successiva.