Enel rifà la segnaletica sulla alzaia ciclabile dal Panperduto a Turbigo

Una nuova e più chiara segnaletica orizzontale rende maggiormente sicuro e godibile il percorso ciclopedonale lungo l’alzaia del Canale Industriale, tra la diga del Panperduto (Somma Lombardo) e il comune di Turbigo passando per i territori Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo.

Grazie al contributo di Enel Green Power, gli amanti delle due ruote, e non solo, avranno ora a disposizione un percorso rinnovato lungo circa 15 km tra i suggestivi scorci della Valle del Ticino.

L’itinerario, che si snoda lungo il corso del fiume, è l’ideale per i tanti turisti e gli appassionati di ciclismo che vogliono vivere una giornata a contatto con la natura, ma è anche un’occasione per scoprire la storia delle opere idrauliche realizzate per la salvaguardia del territorio, per la produzione di energia elettrica a zero emissioni e per le funzioni irrigue. Una storia che parte nell’Ottocento con il Canale Villoresi e prosegue nel Novecento con le centrali elettriche lungo i corsi d’acqua artificiali, come quella di Vizzola Ticino (inizio XXI secolo), Turbigo e Tornavento (1939).

«Enel Green Power è orgogliosa di collaborare attivamente con le comunità locali nelle zone in cui opera ed è da sempre attenta alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità» ha commentato l’Ing. Davide Cavalli, Responsabile Unità Territoriale Vizzola di Enel Green Power. «Siamo felici di promuovere questa iniziativa per il territorio con l’obiettivo di valorizzare al meglio l’itinerario, alla scoperta dei magnifici paesaggi della Valle del Ticino e delle opere di ingegneria idraulica che negli anni hanno contribuito a rafforzare la vocazione agricola e industriale della zona».