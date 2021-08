Favole d’arte per bambini: “Con Kandinskij nei paesi della fantasia”

Tra bolle di sapone, arcobaleni variopinti e animali fantastici: “Con Kandiskij nei paesi della fantasia”, un racconto originale illustrato da 23 coloratissime tele del noto precursore e fondatore della pittura astratta, capace di evocare mondi fantastici in cui perdersi con i bambini.

Un’altra favola (le altre sono pubblicate a questo link) inventata dalla nonna Angela Fiegna (ex insegnante di storia e filosofia residente a Besozzo) e raccontata dalla sua voce per i nipotini lontani. Fiabe condivise con i lettori di VareseNews durante la pandemia per avvicinare i bambini al mondo dell’arte.

In questo mese di agosto le riproponiamo ai piccoli lettori come occasione stimolo per nuovi viaggi, alla scoperta della bellezza.