Ferragosto politico per la giovanile del Carroccio ospite al Forum del centro destra sloveno

Un weekend di ferragosto politico per la giovanile del Carroccio che ha partecipato a Maribor al Forum Strategico dei Giovani, organizzato dai movimenti giovanili del centrodestra sloveno.

Una due giorni fitta di appuntamenti per un panel che spaziava dal dibattito politico a quello economico, con imprenditori e politici organizzati dai giovani di Janez Janša.

«Un momento formativo e di confronto con delle formazioni di centrodestra del vicino sloveno – commenta Davide Quadri, responsabile esteri Lega Giovani che ha guidato la delegazione leghista – con la partecipazione di esponenti del governo che ora stanno guidando il semestre di presidenza del Consiglio Europeo con molte sfide davanti a noi a partire dal rilancio economico post-pandemico ed alla gestione seria dei fenomeni migratori che si riproporranno dove il collasso del governo afgano».

Presente anche il capogruppo della Lega ad Empoli, Andrea Picchielli che plaude al summit «interessanti gli spunti che un partito di governo come l’SDS ha dato anche a noi, la leadership di Janca ed il radicamento territoriale sono punti di forza per il partito conservatore sloveno, ci siamo anche confrontati con numeri consiglieri comunali e dirigenti locali del partito su sinergie e best practies da seguire».

Al Forum son intervenuti esponenti del SDS che del NSi, come il parlamentare Branko Grims, in foto coi ragazzi leghisti, il vice premier Matej Tonin e Dominik Strakl, leader della giovanile del primo ministro Janez Janša.