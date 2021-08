Fine estate a tutto calcio a Casciago col Summer Camp dell’Asd San Michele

La scuola è ancora chiusa, le vacanze sono finite e i vostri figli hanno voglia di giocare a pallone? A Casciago dal 30 agosto al 3 settembre l’Asd San Michele organizza una settimana di camp estivo al centro sportivo di via Piave, per bambini e ragazzi nati tra il 2005 e il 2015.

Il campo estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 (con pranzo al sacco o servizio mensa su richiesta).

Quando: da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, dalle ore 8 alle ore 16

Il costo è di 120 euro. Oltre a (tanto) calcio, anche piscina, giochi d’acqua, e compiti delle vacanze assistiti dagli educatori.

Per i ragazzi e i bambini che frequentano le scuole del territorio, la settimana di summer camp dell’Asd San Michele può essere usata per provare l’esperienza di giocare in una squadra di calcio per qualche ora o per una giornata di sport e divertimento.

Programma della giornata

Tra le 8.00 e le 9.00, accoglienza, assegnazione compiti e preparazione Mattina dedicata alla tecnica, con esercizi e allenamento specifico Pausa pranzo con servizio mensa o pranzo al sacco Dopo pranzo giochi d’acqua, animazione, compiti delle vacanze Pomeriggio in campo con partitelle, tornei, divertimento col pallone

Per informazioni: Gabriele 349 7249372

Facebook: Asd San Michele