Forum Alternativo sbarca a Locarno e presenta la storia del medico partigiano Canevascini

Una serata per raccontare la figura di Elio Canevascini, medico con i partigiani in Jugoslavia. Ma anche una serata per presentare il Forum Alternativo, la formazione della sinistra che “sbarca” anche sa Locarno.

L’appuntamento è per giovedì 9 settembre alla Spai di via Morettina.

Alle 18.15 verrà illustrata l’attività del Forum Alternativo nella località del Verbano e gli obbiettivi politici.

Alle 19.15 si terrà un aperitivo, mentre dalle 20 gli storici Danilo Baratti e Renato Simoni presentano la pubblicazione “Elio Canevascini, con i partigiani in Montenegro”, edita dalla Fondazione Pellegrini Canevascini nel 2020.

Elio Canevascini (1913-2009) era il figlio di Guglielmo, il “padre” del socialismo ticinese. Studia medicina a Parigi e nel 1936 è volontario in Spagna, a supporto del fronte aragonese nella guerra antifranchista. Conclusi gli studi parigini raggiunge la resistenza di Tito in Jugoslavia dove esercita la sua professione. La sua missione sanitaria accanto ai partigiani del Montenegro viene premiata da parte del governo di Belgrado. In seguito partecipa ancora a varie missioni della Centrale sanitaria svizzera. Eritrea, Vie- tnam e Cambogia sono solo alcune delle tappe del suo impegno.

Il Forum Alternativo è una formazione della sinistra radicale svizzera: il suo programma prevede il rafforzamento dell’intervento pubblico in diverse aree, anche attraverso il ripristino delle ex-regie federali (posta, telecomunicazioni, FFS), l’opposizione alla privatizzazione del mercato dell’energia, nuove iniziative per i diritti civili e sociali, compreso il congedo parentale sul modello Scandinavo, l’opposizione ad ogni ipotesi di ingresso della Svizzera nella Ue, considerata una istituzione neoliberista.