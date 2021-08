Forza Italia attacca Bonoldi: “La cultura varesina ha bisogno di dialogo”

Il giorno dopo l’annuncio della candidatura di Guido Bonoldi nelle prossime elezioni amministrative di Varese (a sostegno del sindaco uscente Davide Galimberti), arriva il contrattacco da parte della sezione cittadina di Forza Italia con un comunicato firmato da Pietro Galparoli (commissario), Simone Longhini (capogruppo) e Filippo De Sanctis (candidato).

Gli “azzurri” attaccano l’ormai ex presidente del Molina (Bonoldi si è dimesso dall’incarico per partecipare alla tornata elettorale) soprattutto sull’operazione Politeama, il progetto legato al cinema-teatro di piazza XX Settembre di proprietà della stessa Fondazione.

«Eccoci all’apertura del sipario, finalmente! Bonoldi svela la scena e sceglie Galimberti – incalza Forza Italia – Il suo passo avanti ci fa capire come sia stata progettata e gestita l’operazione Politeama: per rimanere in tema teatrale sembra davvero che ci sia un unico regista ed un copione già scritto con parti in commedia assegnate. Un approccio così va bene a teatro ma non va bene nella realtà, e purtroppo se ne vedono gli effetti!».

«La cultura varesina – prosegue il comunicato – ha bisogno di dialogo, ascolto e condivisione dei progetti futuri. Ha bisogno di vedere la nascita di spazi indipendenti, utili, e diversi dove ogni formazione possa esprimersi liberamente. Ha bisogno di sostegno incondizionato e trasparente da parte dell’amministrazione cittadina. Non ha invece bisogno di un unico “teatro di Stato” che cancella ogni altra sala con il suo arrivo e nemmeno di copioni già scritti».

Secondo i firmatari del documento, Forza Italia «vuole la cultura sempre più presente nell’agenda politica di questa campagna elettorale, e nell’agenda di governo. Una volta eletto Matteo Bianchi sindaco (il candidato di centrodestra sostenuto anche da Forza Italia ndr), questo sarà il nostro impegno per il futuro di Varese».