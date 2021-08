Frattura a un dito del piede, niente Europei per Caterina Bosetti

Colpo di sfortuna per Caterina Bosetti: la forte schiacciatrice di Albizzate, 27 anni, sarà costretta a saltare i Campionati Europei di pallavolo ormai alle porte a causa di un infortunio rimediato ieri – giovedì 12 agosto – nel corso di un allenamento. La giocatrice varesotta ha subito un trauma al piede destro e gli esami hanno evidenziato la frattura dell’alluce che la costringerà allo stop. (foto Fipav)

Al suo posto il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato Sofia D’Odorico che nella prossima stagione sarà compagna di squadra della stessa Bosetti con la maglia di Novara. Un peccato per la talentuosa schiacciatrice albizzatese, reduce dalle deludenti Olimpiadi di Tokyo nelle quali, comunque, era stata una delle migliori azzurre. L’Europeo sembrava l’occasione giusta per il riscatto della Nazionale, ma senza Caterina che sarà costretta a tifare da casa.

La massima competizione continentale resta quindi stregata per la seconda figlia di Beppe e di Franca Bardelli: Caterina aveva preso parte alle edizioni 2015 e 2017 quando l’Italia si era classificata al settimo e al quinto posto ma non aveva disputato quello del 2019 (c’era invece la sorella Lucia) che si era concluso con le azzurre sul podio, medaglia di bronzo.

«Mi sembra un incubo» ha scritto Bosetti sul proprio profilo Instagram nel commentare l’incidente. «Speravo di scrivere un post diverso tra qualche settimana dopo l’Europeo e invece eccomi qui… con il cuore in mano e a pezzi. Mi sono sempre detta “la ruota gira” e girerà anche per me prima o poi. Saluto quest’estate in nazionale con un infortunio che mi terra fuori da campo per un po’». Infine, in lettere maiuscole, la dichiarazione più importante: «Sono l’esempio che si torna più forti di prima».