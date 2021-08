Furto in azienda a Varano Borghi, strade bloccate dai camion

Chi è passato con l’auto nei dintorni della ditta tessile presa d’assalto questa notte a Varano Borghi parla di “scene da set cinematografico”, con veicoli lasciati in mezzo alla strada per chiudere le vie d’accesso al luogo scelto per mettere a segno il furto.

Diverse le segnalazioni arrivate ai carabinieri che hanno inviato una pattuglia partita dalla stazione di Ternate e che ora stanno eseguendo i rilievi assieme ai colleghi della compagni di Gallarate per cercare di ricostruire l’accaduto.

Si tratta di un furto messo a segno nella notte.

L’azienda colpita è una ditta che produce e commercializza prodotti tessili e stoffe.

I furgoni e i mezzi utilizzati per bloccare le strade sarebbero rubati e le strade bloccate sono quelle che portano a due incroci, quello fra via Boffalora via Letta e via Boffalora e via Martiri, in località Boffalora.

Non distante da dove sono stati trovati i mezzi impiegati per coprire il colpo è stata rinvenuta anche la carcassa di un motorino dato alle fiamme.