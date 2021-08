Gadda: “Straordinario investimento del Governo per asili nido e scuole dell’infanzia”

«Straordinario investimento del Governo con 700 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia. A Varese investimenti per 3 milioni di euro per la realizzazione di un innovativo Polo per l’infanzia 0-6 anni nel quartiere di San Fermo. Una nuova scuola di eccellenza realizzata con moderne e sostenibili tecniche di edilizia unite ad un progetto educativo innovativo, attento alle nostre bambine e bambini, e vicino alle famiglie. Il Family Act e l’azione della ministra Bonetti si confermano foriere di risultati importantissimi per i territori. Lo dimostrano i numeri: a seguito del bando da 700 milioni di euro sono stati 453 i progetti ammessi per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia in tutto il Paese».

Esordisce così la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda che si focalizza sul risultato del Comune di Varese che ha presentato un progetto per una scuola dell’infanzia per 3 milioni di euro e che otterrà un cofinanziamento di 1,5 milioni.

«Per Italia Viva governare vuol dire dare risposte ai territori attraverso i fondi ad hoc del Piano di Ripresa e Resilienza. Varese, come centinaia di altre realtà territoriali, potrà beneficiare di un investimento sul futuro, un investimento sui più piccoli e quindi sul benessere delle famiglie divenendo una Comune all’avanguardia nel sostegno dell’educazione e delle coppie. Sono certa che il sindaco Galimberti, come ha già avuto modo di dimostrare nel corso del suo mandato, saprà portare avanti con concretezza politiche per la famiglia fruendo degli stanziamenti statali. Varese è e deve essere una realtà in grado di dare pari opportunità a tutte le bambine e a tutti i bambini sin dai primi anni di vita».