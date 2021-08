Galimberti ai funerali di Borradori: “Un politico preparato, di grande senso civico, un uomo sensibile”

C’era anche il sindaco di Varese Davide Galimberti questa mattina allo stadio di Cornaredo dove si sono svolti i funerali di Marco Borradori, il primo cittadino di Lugano morto a causa di un arresto cardiaco.

«Ho voluto portare la vicinanza e la solidarietà della città di Varese alla comunità di Lugano e del Canton Ticino privata improvvisamente della guida amministrativa. Ho potuto apprezzare di persona le capacità politiche e le attitudini umane di Marco Borradori: un politico preparato, di grande senso civico, un uomo sensibile e sempre disponibile. Le relazioni tra Lugano e Varese sono state proficue in questi anni e si sono intensificate ancora di più durante la crisi sanitaria. Marco ha avuto la grande capacità di cogliere l’importanza di fare rete e di attivare scelte condivise tra i nostri territori, a partire dal tema dei trasporti su rotaia. Per questo motivo ho rinnovato alle autorità svizzere la volontà di proseguire il cammino avviato con lui: le città di Varese e Lugano, grazie alla nuova ferrovia, hanno l’occasione di intensificare le relazioni transfrontaliere e mi impegnerò su questo, proseguendo il percorso iniziato con Borradori ed il sindaco di Como in uno degli ultimi incontri».