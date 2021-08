“Abbiamo gattini ovunque e siamo allo stremo. Aiutateci, anche solo con una bustina di cibo”. L’appello da Luino

Nella foto: alcuni dei gattini curati dai volontari di Dimensione Animale ODV

“Sterilizzare è un atto d’amore” recita lo slogan che da qualche anno cerca di fare sensibilizzazione sul tema della sterilizzazione dei cani e dei gatti domestici. A non farlo accade ciò che ogni anno si trovano poi a gestire i volontari delle tante associazioni animaliste e i privati che si mettono a disposizione. Decine e decine di gattini nati per strada, spesso abbandonati da chi non vuole poi ritrovarsi la casa piena di gatti, trovati e consegnati a veterinari, canili, associazioni. Che però non ce la fanno più e sono al collasso.

Dimensione Animale Luino ODV da anni si occupa di aiutare gli amici a 4 zampe più sfortunati. I suoi volontari dedicano tempo libero ed energie al benessere dei pelosi in difficoltà: dal portare a passeggio i cani del canile al recupero dei tantissimi gattini, nel periodo che va da giugno a settembre. La stagione “calda”, se non climaticamente, dal punto di vista delle nascite dei felini.

Gli animali vengono messi “in stallo” a casa dei privati che si danno disponibili, talmente piccoli da richiedere attenzione continua, giorno e notte. Ma il problema non sarebbe neanche quello. Il problema è che quasi sempre sono in condizioni di salute in bilico fra la sopravvivenza e la morte e necessitano di cure. Antiparassitari, antibiotici, pappe super nutrienti, controlli veterinari per dargli qualche chances in più. Tutte cose che hanno dei costi, che spesso si accollano gli stessi privati.

Da lì lo sfogo sulla loro pagina Facebook: “Non abbiamo un buco per mettere più un gatto nemmeno a pagarlo. Davvero siamo allo stremo delle forze e il telefono continua a suonare. Abbiamo bisogno di pappe e di aiuti per le spese veterinarie, anche 5€ o una bustina possono fare la differenza. Aiutateci!”

Nessun profitto dietro, lo si evince dal fatto che è possibile donare, anziché soldi, direttamente cibo o materiale utile alle bestioline. Hanno cesti per la raccolta delle pappe in molti supermercati del nord della provincia. Altrimenti è possibile acquistare le pappe direttamente sul loro account Amazon e fargliele recapitare con maggiore comodità nei “cestoni virtuali”, cliccando qui.

Chi volesse invece aiutare con un piccolo contributo, può farlo attraverso questi canali:

IBAN IT84M0760110800000011442217 intestato a Dimensione animale Luino

POSTEPAY: Intestata a Monica Polli – 4023600968688962 – CF: PLLMNC66D65E734C