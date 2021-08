Gavazzi, Albanese e Wackermann: una Eolo-Kometa d’attacco per il Tour du Limousin

Dopo una vivace partecipazione alla Vuelta a Burgos, con due terzi posti ottenuti da Vincenzo Albanese, la Eolo-Kometa si prepara a tornare a gareggiare in Francia e ad affinare così la condizione per le corse italiane che caratterizzeranno la seconda metà di stagione (tra cui, ovviamente, la Tre Valli Varesine di inizio ottobre). Due gli appuntamenti in terra transalpina, il Tour du Limousin – Nouvelle Aquitaine e il Tour de Poitou, brevi corse a tappe dove la squadra basata a Besozzo conta di fare risultato.

Il team azzurro ha diffuso le convocazioni per la prima delle due prove, il “Limousin”, confermando lo stesso Albanese tra i leader di u gruppo che potrà contare anche sulle qualità di altri due “big” di casa Eolo, Luca Wackermann e Francesco Gavazzi. Wackermann, in particolare, ha un rapporto speciale con questa corsa visto che in carriera ha ottenuto tre delle sue quattro vittorie proprio nell’appuntamento francese. Una frazione nel 2018, tappa e classifica generale lo scorso anno quando vestiva i colori della Vini Zabù. (Foto: Luca Wackermann / Gomez Sport)

«È una gara che mi piace e che si adatta alle mie caratteristiche – spiega il veloce passista rhodense – Ho un buon feeling con le corse francesi e soprattutto con questo Tour du Limousin. Ho ottimi ricordi dell’ultima edizione: due anni prima avevo vinto una tappa ma perso la maglia da leader per pochi secondi; l’anno scorso invece ho completato quello che non avevo potuto realizzare nel 2018». Ovvio che dall’ammiraglia della Eolo-Kometa ci si augura che la storia d’amore tra la corsa e Wackermann prosegua anche stavolta per provare a muovere la casella delle vittorie (4 fino a oggi: 3 di Fortunato e una di Fetter). E lo stesso si può dire per Gavazzi, visto che il 37enne valtellinese ha ottenuto al Limousin il suo ultimo successo nella 4a tappa del 2019 e fu terzo in classifica due anni prima.

Oltre al trio Albanese-Gavazzi-Wackermann, la Eolo sarà composta da un quarto italiano, lo specialista in fughe Davide Bais, oltre che dall’ungherese Erik Fetter, dal britannico Mark Christian e dallo spagnolo Alejandro Ropero. Una formazione che dovrà vedersela con una serie di avversarie di alto profilo a partire dalle squadre World Tour di matrice francese come la Ag2r Citroen (con Van Avermaet e Cosnefroy), la Cofidis (Consonni) e la Groupama-FDJ (Pinot). Al via anche la Alpecin-Fenix, la Total Energies (Geniez, Burgaudeau), la Arkea-Samsic (Barguil), le italiane Vini Zabù e Bardiani-Csf e una serie di altre professional come la Euskaltel, la Delko o la B&B Ktm. Quattro le tappe in programma tra martedì 17 e venerdì 20 agosto, senza particolari difficoltà a livello altimetrico.